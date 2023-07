POL-ESW: Einsätze mit Polizeibezug am Johannisfestmontag

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Hindenburgstraße in Waldkappel von einem dort abgestellten Kraftrad der Marke Betamotor (RR 125 Enduro-Maschine) das amtliche Kennzeichen ESW-OK 33 im Wert von 50 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter ...

