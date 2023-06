Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.06.2023 -3-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Hindenburgstraße in Waldkappel von einem dort abgestellten Kraftrad der Marke Betamotor (RR 125 Enduro-Maschine) das amtliche Kennzeichen ESW-OK 33 im Wert von 50 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auffahrunfall; Unfallbeteiligter klagt über Nackenschmerzen; Schaden 2000 Euro

Am heutigen Freitagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall in der Ortslage von Oberhone gekommen. Laut Unfallbericht befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 10.36 Uhr die Wehretalstraße aus Richtung Honer Straße kommend, in Richtung Reichensachsen. Als der 60-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies ein ihm nachfolgender 66-jähriger Autofahrer aus Sontra zu spät und fuhr auf den Wagen des Vordermannes auf. Der 60-Jährige klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, so dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf je 1000 Euro.

