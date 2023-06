POL-ESW: Kripo Eschwege ermittelt nach Tötungsdelikt in Wanfried

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Parkrempler; Schaden 2800 Euro Auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem Parkplatzrempler gekommen. Ein aus Eschwege stammender Autofahrer streifte auf dem betreffenden Parkplatz beim Vorwärtseinparken aus Unachtsamkeit einen geparkt stehenden Wagen, wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 800 Euro (Verursacher) und 2000 Euro entstand. Kradfahrer kommt zu ...

