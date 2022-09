Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (400/2022) 19 Jahre alter Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Göttinger Maschmühlenweg - Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Freitag, 30. September 2022, gegen 14.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Göttinger Maschmühlenweg ist am Freitagnachmittag (30.09.22) gegen 14.10 Uhr ein 19 Jahre alter Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der auf dem Radweg fahrende Heranwachsende aus bislang ungeklärten Gründen von einem nach links auf ein Firmengelände abbiegenden Kranfahrzeug erfasst. Für den 19-Jährigen aus Nordhessen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Göttingen blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, der an der Unfallstelle erschien. Der Maschmühlenweg war bis gegen 18.00 Uhr zwischen den Einmündungen "Im Rinschenrott" und "Hildebrandstraße" in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

