POL-ESW: Pressebericht 30.06.2023

Eschwege (ots)

Parkrempler; Schaden 2800 Euro

Auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem Parkplatzrempler gekommen. Ein aus Eschwege stammender Autofahrer streifte auf dem betreffenden Parkplatz beim Vorwärtseinparken aus Unachtsamkeit einen geparkt stehenden Wagen, wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 800 Euro (Verursacher) und 2000 Euro entstand.

Kradfahrer kommt zu Fall; Schaden 1650 Euro

Auf der Landesstraße L 3239 ist am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17.00 Uhr ein 20-Jähriger aus Berkatal mit seinem Kraftrad ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen, blieb dabei aber glücklicherweise unverletzt. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, kam der 20-Jährige auf der Strecke von Kammerbach nach Dudenrode im Bereich einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fiel der Fahrer von seinem Motorrad und das Krad schleuderte über die Fahrbahn, wo es am Fahrbahnrand noch mit einem Verkehrszeichen kollidierte. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von 1500 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 150 Euro an dem Verkehrszeichen.

Mehrere Wildunfälle im WMK

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Eisenach erfasste am Freitagmorgen gegen 03.39 Uhr zwischen Langenhain und Röhrda (L 3245) ein Reh, welches dadurch verendete. Der Schaden beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro hatte ein Wildunfall von 00.21 Uhr zur Folge, der sich auf der L 3244 kurz vor Niederdünzebach ereignete. Hier hatte ein 70-jähriger Autofahrer aus Wanfried ein Reh erfasst, welches noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Beamten der Polizei Witzenhausen sind am Donnerstagabend zu einem Wildunfall gerufen worden, der sich gegen 22.34 Uhr auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen ereignet hat. Ein Reh hatte auf besagter Strecke unvermittelt die Fahrbahn überquert und war dann zunächst von einem 27-jährigen Autofahrer aus Hohengandern erfasst worden. In der Folge wurde das Tier auch noch von einem nachfolgenden Pkw erfasst, der von einem 23-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Das Reh verstarb am Unfallort. Die Unfallschäden sind noch nicht gänzlich beziffert, an einem Wagen beläuft sich der Schaden aber auf schätzungsweise 1000 Euro.

Nachgemeldet wird außerdem ein Wildunfall vom Donnerstagmorgen 03.00 Uhr, wo ein 54-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Waschbären kollidierte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße L 3239 zwischen Dudenrode und Kammerbach. Der Waschbär war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Auto beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Autofahrerin steht unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Eine Fahrzeugkontrolle der Beamten in Eschwege am Donnerstagabend hat bei einer Autofahrerin zur Feststellung des Konsums von Alkohol und Drogen geführt. Die Beamten hielten die Frau gegen 20.20 Uhr in ihrem Wagen im Stadtgebiet von Eschwege zur Kontrolle an. Dabei stellten die Beamten fest, dass die aus Hessisch Lichtenau stammende 28-jährige Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sowohl ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich der Droge "Amphetamin", zudem ergab ein Atemalkoholtest einer Wert von knapp 0,4 Promille. Die Frau musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden nun Ermittlungen eingeleitet, wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem muss sich die 28-Jährige wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen verantworten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einfahrtstor zu Grundstück beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Lilienthalstraße in Hessisch Lichtenau ist am Mittwoch ein Einfahrtstor zu einem Grundstück von unbekannten Tätern beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Die Polizei hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr ereignet hat, Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet im Graben

Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagnachmittag einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße L 3238 zwischen Velmeden und Walburg. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 15.38 Uhr mit seinem Fahrzeug von Velmeden in Richtung Walburg unterwegs und geriet dann etwa 100 Meter vor den stillgelegten Bahnschienen nach links von der Fahrbahn ab und landete im Anschluss in einem Graben. Bei der Kollision entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1500 Euro. Zudem gingen bei der Kollision noch zwei Leitpfosten zu Bruch.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

