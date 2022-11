Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Fahrradhelm unterwegs...

Bad Bergzabern (ots)

...war am Morgen des 04.11.2022, gegen 07:15 Uhr, ein 39-jähriger Mann aus der Verbandgemeinde Bad Bergzabern. Dieser befuhr mit seinem Pedelec die Kurtalstraße (B 427) in Richtung Innenstadt, wobei er eine auf dem Gehweg stehende Mülltonne übersah, mit dieser kollidierte und zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu, die durch einen zufällig vorbeifahrenden Notarzt schnell erstversorgt werden konnte. An dem Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Fahrrad-, E-Bike und Pedelecfahrer: Auch wenn es bislang zumindest für die "normalen" Pedelecs gesetzlich noch nicht vorgeschrieben ist, wird dringend das Tragen eines geeigneten Schutzhelms empfohlen. Dadurch können nicht nur schlimmere Verletzungen verhindern, sondern im Ernstfall sogar Leben gerettet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell