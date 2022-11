POL-PDLD: Schulwegüberwachung

Lingenfeld (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Lingenfeld durch. Hierbei wurden an sieben Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Ein Kind war zudem nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" kam es zu drei Verstößen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis ...

