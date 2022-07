Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Alle Reifen zerstochen++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Ärger nach dem Urlaub hatte eine Rotenburgerin, als sie an ihrem Audi, den sie auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnanschrift im Bereich der Jägerhöhe abgestellt hatte, bemerkte, dass alle vier Reifen zerstochen wurden. Sie hatte ihr Fahrzeug am letzten Montagnachmittag dort abgestellt und die Beschädigungen am gestrigen Donnerstag bemerkt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rotenburg unter 04261-9470

