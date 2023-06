POL-ESW: Pressebericht 30.06.2023 -2

Polizei Eschwege

Geldbörsendiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ist am Freitagmorgen einer Seniorin die Geldbörse geklaut worden. Das 74-jährige Diebstahlsopfer war zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr zum Einkaufen und hatte ihre rote Ledergeldbörse in einer Tasche am Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. Diesen Umstand nutzten unbekannte Diebe aus und stahlen das Portmonee u.a. samt Bargeld, Personalausweis, Krankenkassenkarte und EC-Karte. Der Stehlschaden beziffert sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Opfer eines ähnlich gelagerten Diebstahls wurde gestern auch eine 70-Jährige aus Wanfried, die im Aldi-Markt "In der Werraaue" in Wanfried gegen 10.50 Uhr zum Einkaufen war. Auch hier klauten unbekannte Täter die Geldbörse der Frau samt Inhalt aus einer Einkaufstasche. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Freitagmorgen um 06.18 Uhr auf der Landesstraße L 3459 zwischen Thurnhosbach und Eltmannsee, wo ein 54-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasste. Das Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der Schaden am Auto des Mannes beziffert sich auf 2000 Euro.

Vorfahrt genommen; Schaden 800 Euro

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Weißenborn hat am Freitagmorgen gegen 08.40 Uhr in der Ortslage von Rittmannshausen einem 26-jährigen Autofahrer aus Erfurt die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige befuhr die Landesstraße L 3300 (Rambacher Straße) von Rambach kommend in Richtung Rittmannshausen. An der Einmündung zur B 7 (Iftaer Straße) missachtete der 20-Jährige dann die Vorfahrt des 26-Jährigen, der aus Richtung Ifta kommend die B 7 befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro beim Verursacher und in Höhe von 500 Euro an dem anderen Fahrzeug.

