Polizei Eschwege

POL-ESW: 21-jähriger Kradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wie die Beamten der Polizei Eschwege mitteilen, ist der bei einem Verkehrsunfall am 28.06.2023 verletzte 21-jährige Motorradfahrer jetzt an seinen schweren Unfallverletzungen gestorben.

Der besagte Unfall hatte sich an dem Mittwochabend gegen 19.35 Uhr auf der Landesstraße L 3239 zwischen Kammerbach und Dudenrode ereignet. Auf besagter Strecke war der aus Großalmerode stammende 21-Jährige auf seinem Motorrad mit dem entgegenkommenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Bad Sooden-Allendorf zusammengestoßen.

(s. PM vom 29.06.2023; 10.49 Uhr)

Der Motorradfahrer musste noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und reanimiert werden, bevor er mit einem Rettungswagen und in lebensbedrohlichem Zustand ins UNI-Klinikum nach Göttingen verbracht wurde. Hier ist der 21-Jährige dann am gestrigen Montagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell