POL-ESW: Pressebericht vom 04.07.23

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Gestern Nachmittag wurde festgestellt, dass ein unbekanntes Fahrzeug die Straße "Zum Leinenpfad" in Kleinvach befuhr, um dann auf einen Grasweg in Richtung Werra zu fahren. Vermutlich beim Wenden touchierte das Fahrzeug einen Zaunpfosten, wodurch offensichtlich eine Fensterscheibe des Fahrzeugs sowie der Zaunpfosten beschädigt wurden. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 22:37 Uhr kam es gestern Abend zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 47-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal erfasst wurde. Dieser war auf der L 3242 in Richtung Albungen unterwegs. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:17 Uhr, eine 30-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau, die die L 3245 zwischen Langenhain und Röhrda befuhr. Das Reh lief davon; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 02:25 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 26-Jährige aus der Gemeinde Berkatal die K 46 in Richtung Hitzerode, als ein Reh gegen die rechte Fahrzeugseite lief und sich anschließend entfernte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

2000 EUR Sachschaden entstanden bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh, das um 03:40 Uhr auf der B 250 zwischen Wanfried und Treffurt von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Bodenfelde erfasst wurde.

Bandendiebstahl

Am gestrigen Morgen betraten, um 08:29 Uhr, drei Männer den Aldi-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Während ein Täter an der Kasse Waren bezahlte, brachen die beiden anderen Täter die Zigarettenboxen an den nicht besetzten Kassen auf und räumten die Zigarettenschachteln aus. Eine Angestellte bemerkte die Diebstahlshandlung und sprach die Täter an. Diese flüchteten daraufhin aus dem Aldi-Markt. Ein Täter konnte eine Angestellte mit Unterstützung von zwei weiteren Personen verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei diesem Täter handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Friedland. Den anderen beiden Tätern gelang die Flucht. Der Schaden wird mit ca. 850 EUR angegeben. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter 05652/9279430.

Betrug an Zigarettenautomaten

Ein 19-Jähriger aus Eschwege benutzte am 02.07.23, um 02:30 Uhr, seine Debitkarte an einem Zigarettenautomaten in der Berggasse in Eschwege, um sein Alter zu verifizieren. Anschließend vergaß er die Karte wieder aus dem Automaten zu nehmen. Dies nutzte ein Unbekannter, um mit der Karte kontaktlos vermutlich an einem anderen Automaten insgesamt 15 x für je 10 EUR Zigaretten zu erwerben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Um 20:45 Uhr wurde gestern Abend die Polizei informiert, nachdem es in Eschwege in einer Wohnung in der Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung im familiären Bereich kam. Dabei wurde eine 18-Jährige aus Eschwege von ihrem 44-jährigen Onkel aus der Gemeinde Meinhard geschlagen und auch getreten, wodurch sie leicht verletzt wurde. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Annäherungs- und Kontaktverbot ausgesprochen sowie eine Gefährderansprache durchgeführt.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 01.07.23, 18:00 Uhr und dem 03.07.23, 05:20 Uhr wurde auf dem Marktplatz in Sontra ein Ford Kuga durch Unbekannte beschädigt. Diese schlugen die rechte hinter Seitenscheibe ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ereignete sich am gestrigen Montag eine Unfallflucht. Zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein Pkw Cupra im Bereich des vorderen linken Stoßfängers angefahren und beschädigt. Vom verursachenden Fahrzeug blieben rote Lackspuren zurück. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

