Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gaststätte angegriffen

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt. Anschließend verursachten die Einbrecher vermutlich mit einem Hebelwerkzeug über eine Hintertür in die dortige Gaststätte einzubrechen. Hierbei entstand an der Zugangstür ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Ein Eindringen in die Lokalität gelang nicht. (RH)

