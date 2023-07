Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.07.2023 -Strafanzeigen-

Eschwege (ots)

Körperverletzung, HG, Widerstand

In einer Gaststätte in Bad Sooden-Allendorf kam es am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr zu Streitigkeiten unter den Betreibern der Gaststätte und alkoholisierten Gästen, die letztlich in verschiedenen körperlichen Auseinandersetzungen endeten. Von den Beteiligten, die sämtlich nicht unerheblich alkoholisiert waren und alle aus Bad Sooden-Allendorf stammen, soll zunächst ein 56-jähriger Mann eine 59-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen haben, die dadurch aber nicht weiter verletzt wurde. In dem folgenden Schlichtungsprozess zwischen dem 56-Jährigen und der Geschädigten griff auch dann die 60-jährige Ehefrau des Mannes ein, woraufhin dieser in alkoholisiertem Zustand auch gegen seine Frau aggressiv wurde, die Frau einen Schlag aber abwehren konnte. Die zu der Auseinandersetzung hinzugerufenen Beamten der Polizei Eschwege lieferten den 56-jährigen Aggressor dann letztlich aufgrund seines alkoholisierten und aggressiven Zustandes ins Polizeigewahrsam ein. Im Verlauf des Einsatzes setzte sich der 56-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten massiv zur Wehr, schlug u.a. nach den Beamten und beleidigte diese fortwährend. So kommen auf den 56-Jährigen neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung gegenüber der 59-jährigen Frau und gegenüber seiner 60-jährigen Ehefrau was die Beamten betrifft noch weitere Ermittlungen hinzu wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Körperverletzung, Beleidigung; Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall von Mittwochnachmittag in der Herrengasse hat die Eschweger Polizei Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung aufgenommen. Gegen 15.46 Uhr sollen in der Fußgängerzone drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren (alle aus Berlin) mit einem aus Eschwege stammenden 57-Jährigen aneinandergeraten sein. Dabei sollen die Jugendlichen den Mann u.a. mit Wasser bespritzt und diesen auch geschubst und geschlagen haben. Im Gegenzug bezichtigten die Jugendlichen den 57-Jährigen, ihnen gegenüber hangreiflich und beleidigend geworden zu sein. Die Polizei hat nun entsprechende Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizei Eschwege unter 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Körperverletzung haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau gegen einen in Hessisch Lichtenau wohnhaften 35-jährigen Mann aufgenommen, der am Mittwochabend um kurz vor 21.00 Uhr im Rahmen einer Auseinandersetzung einen ebenfalls in Hessisch Lichtenau wohnhaften 29-Jährigen von einem Fahrrad geschubst und gekratzt haben soll. Der Vorfall ereignete sich in der Sälzerstraße in der Nähe des Parkplatzes beim Bürgerhaus. Der Geschädigte trug dabei leichte Verletzungen am Hals und an der Hüfte davon. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass einer der Beteiligten mit einem Messer auf den anderen losgegangen sei, was sich im Rahmen der Ermittlungen dann aber nicht bestätigte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht weitere Zeugen

Am Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter dabei beobachtet worden, wie er in der Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg bei einem Fahrradabstellplatz ein rotes Mountainbike im Wert von 100 Euro geklaut hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr, der Täter wird als etwa 30 Jahre alter Mann, ca. 180 cm groß mit Glatze u. seitlichen Haaren beschrieben. Der Täter trug eine getönte Sonnenbrille, eine lange schwarze Hose mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke mit blauem Reißverschluss und weiße Adidas-Schuhe. Zudem führte der Mann einen schwarzen Adidas-Rucksack mit sich und eine graue Gürteltasche. Hinweise zu der Person unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

