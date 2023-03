POL-UN: Holzwickede - Öffentlichkeitsfahndung nach Warenkreditbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Selm (ots) - Bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag (26.03.2023) in Selm ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 61-jährige Selmer gegen 15.50 Uhr den westlichen Gehweg der Breite Straße in Richtung Neue Werner Straße, kollidierte mit einem Baum und stürzte zu Boden. Passanten wählten daraufhin den Notruf. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle, an der ...

