Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde mal anders - weitere Aktion der Polizei Unna am kommenden Freitag

Werne (ots)

Wie bereits angekündigt, führt die Polizei am Freitag (31.03.2023) auf dem Gelände des THW am Südring in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr eine Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile durch. Zudem gibt es Tipps für eine sichere Fahrt und ein sicheres Zuhause während des Urlaubs.

Sie sind zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, bummeln über den Wochenmarkt und haben Fragen an ihren Bezirksbeamten vor Ort? Kein Problem - machen Sie einfach in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr einen Schlenker zum Konrad-Adenauer-Platz.

An dem dort seit Montag gastierenden Doppellecker Genussbus können Sie sich mit ihren Sorgen und Nöten an die Polizeihauptkommissare Dirk Großecappenberg und Detlef Ostermann in lockerer Runde, vielleicht auch bei Kaffee oder Tee, wenden.

