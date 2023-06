Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer fährt gegen geparkten Pkw und verletzt sich schwer

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am Dienstagmorgen (06. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 69-Jährige fuhr um kurz nach 9 Uhr über die Straße Fell aus Richtung Wassenberger Straße kommend in Fahrtrichtung Oberbruch, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw stieß. Er stürzte durch den Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

