POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Effeld (ots) - Unbekannte Personen entwendeten ein in der Bruchstraße auf einem Parkplatz abgestelltes Motorrad der Marke BMW, an dem zur Tatzeit ein Kennzeichen aus Potsdam Mittelmark (PM) angebracht war. Am Krad befanden sich zusätzlich zwei verschlossene Reisetaschen, in denen sich Kleidung sowie persönliche Ausweisdokumente befanden. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag (04. Juni) zwischen 11.15 Uhr ...

mehr