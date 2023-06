Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Glaseinsatz an Hauseingangstür beschädigt

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Vier bislang unbekannte männliche Jugendliche beschädigten am 03. Juni (Samstag) gegen 19.15 Uhr den Glaseinsatz einer Hauseingangstür in der Graf-Beust-Straße und entfernten sich daraufhin in Gehrichtung Loerbrockstraße. Die Jugendlichen wurden von einem Anwohner als etwa 13 bis 17 Jahre alt beschrieben. Einer der jungen Männer hatte schwarze, fast schulterlange Haare. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

