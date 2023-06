POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Wegberg (ots) - Letzte Woche Donnerstag (01. Juni) klingelte es gegen 13.30 Uhr an der Haustür eines Mannes in der Ludwig-Uhland-Straße. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und gab an, dass er auf Grund einer durch einen Bagger beschädigten Leitung die Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse. Dem Mann wurde daraufhin der ...

