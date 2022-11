Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Leergutkisten sichergestellt, Herkunft ungeklärt

Northeim (ots)

37154 Northeim, In der Fluth, Freitag, 11.11.2022, 01:50 Uhr

Northeim (sb) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Polizeibeamte während der Streifenfahrt auf eine ihnen nicht ganz unbekannte Person aufmerksam, die mit leeren Getränkekisten unterwegs war. Während der anschließenden Kontrolle konnte nicht geklärt werden woher die Kisten stammten. Die Leergutkisten wurden daher zur Eigentumsklärung sichergestellt. Es handelt sich um Softdrink-Kiste (Cola, Fanta, Sprite) und eine Bio-Getränke Kiste. Wer Hinweise zur Herkunft geben kann oder die Kisten sogar "vermisst" wird gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

