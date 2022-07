Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vollendeter und versuchter Einbruch in Einfamilienhäuser

Erkelenz (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (09. Juli), 15 Uhr, und Montagmorgen (11. Juli), 10 Uhr, gelangten Einbrecher, nachdem sie die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses am Merowingerring gewaltsam geöffnet hatten, in die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Am Mittwochmorgen (13. Juli) wurden Anwohner, ebenfalls am Merowingerring, gegen 02.45 Uhr auf Geräusche an der Haustür aufmerksam. Als sie nachschauten, bemerkten sie eine unbekannte Person, die zu Fuß flüchtete. Diese war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie weißen Sneakers bekleidet. An der Haustür stellte die Polizei Hebelspuren fest. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell