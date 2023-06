Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Wasserwerksmitarbeiter erbeuten Bargeld

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Letzte Woche Donnerstag (01. Juni) klingelte es gegen 13.30 Uhr an der Haustür eines Mannes in der Ludwig-Uhland-Straße. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und gab an, dass er auf Grund einer durch einen Bagger beschädigten Leitung die Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse. Dem Mann wurde daraufhin der Eintritt gewährt. Der Bewohner des Hauses ging dann mit dem Unbekannten in den Keller, wo er angebliche Überprüfungen durchführte und den Hausbesitzer geschickt ablenkte. Während des Aufenthalts im Haus kommunizierte der angebliche Wasserwerker mittels eines Funkgeräts mit einer weiteren unbekannten Person. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, stellte der Hausbewohner fest, dass Bargeld fehlte. Der Täter war etwa 40 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, zurück gekämmte Haare und war Brillenträger (Hornbrille). Auffällig war eine Tätowierung mit einem Text im rechten Nackenbereich. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell