Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee aus Tasche entwendet

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am vergangenen Freitag (02. Juni) saß ein 92 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr an der Parkhofstraße in Höhe eines Drogeriemarkts auf einer Parkbank. Eine Tasche, die der Senior mit sich führte, lag direkt neben ihm. Eine bislang unbekannte Frau setzte sich zu dem Hückelhovener auf die Bank und verwickelte ihn in ein Gespräch. Der Mann gab an, dass sich die Unbekannte während der Unterhaltung immer näher an ihn heransetzte. Als sich die Frau kurze Zeit später entfernt hatte, stellte der ältere Mann fest, dass aus seiner Tasche das Portmonee fehlte. Die unbekannte Täterin war etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild, volle Lippen und schulterlanges mittelblondes Haar. Sie wirkte sehr gepflegt und führte eine blaue Einkaufstasche mit sich. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell