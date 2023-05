PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann kommt Platzverweis nicht nach und leistet Widerstand +++ Diebin lenkt Mitarbeiterin ab +++ Pkw aufgebrochen +++ Mehrere Fahrräder gestohlen +++ Einbruch in Bäckerei +++ Blitzerreport

1. Mann kommt Platzverweis nicht nach und leistet Widerstand, Weilmünster-Laubuseschbach, An den Obstwiesen, Donnerstag, 18.05.2023, 17:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hat sich ein alkoholisierter Besucher eines Volksfestes in Laubuseschbach wiederholt polizeilichen Maßnahmen widersetzt, sodass er letztlich festgenommen werden musste. Gegen 17:10 Uhr wurde eine Polizeistreife auf dem Festgelände auf lautstarke Streitigkeiten zwischen einem Pärchen aufmerksam. Gemeinsam mit einer weiteren Streife entschied man sich dazu die beiden offensichtlich alkoholisierten Personen zu kontrollieren. Während der Kontrolle des 28-Jährigen verhielt sich dieser verbal aggressiv und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach, unter anderem händigte er seinen Personalausweis nicht aus. Als der Weilburger dann auch noch zum Schlag ausholte, wurde er von den Beamten zu Boden gestoßen und anschließend gefesselt. Auch mit dieser Maßnahme zeigte er sich nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Nachdem bei ihm der Personalausweis aufgefunden und seine Daten notiert werden konnten, sprachen die Beamten einen Platzverweis für das Festgelände aus. Dies zeigte jedoch nur wenig Wirkung, so wurde der Mann nur kurze Zeit später erneut auf dem Festgelände angetroffen. Es folgte ein erneuter Platzverweis, doch auch diesem kam der 28-Jährige nicht nach. Nun nahmen die Beamten den uneinsichtigen Mann, welcher sich zwischenzeitlich gegen die Festnahme sperrte, erneut fest und brachten ihn zur Dienststelle. Hier zeigte ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Im Anschluss an die folgende Blutentnahme durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

2. Diebin lenkt Mitarbeiterin ab,

Bad Camberg, Strackgasse, Mittwoch, 17.05.2023, 13:55 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag hat eine dreiste Diebin eine Verkäuferin in Bad Camberg mit einer List abgelenkt und bestohlen. Gegen 13:55 Uhr betrat die unbekannte Frau ein Dekorationsgeschäft in der Strackgasse in Bad Camberg. Dort nahm die Frau Kontakt zu einer Mitarbeiterin auf und gaukelte ihr ein Interesse an zwei Lampen vor. Die Unbekannte, welche vorgab nur spanisch zu sprechen, gab der Verkäuferin zu verstehen, sie wolle sich die Lampen genauer ansehen. Den kurzen Augenblick, während sich die hilfsbereite Mitarbeiterin den Lampen widmete, nutze die Diebin aus und entwendete ein schwarzes "Apple Iphone" sowie eine Geldbörse samt Bargeld und Kreditkarten vom Verkaufstresen. Anschließend flüchtete die Diebin aus dem Laden.

Sie soll etwa 160 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Sie habe lange schwarze, zum Pferdeschwanz gebundene, Haare, und ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt. Sie habe ein weißes Oberteil, eine blaue Bluse, eine schwarze Hose getragen und eine schwarze Tragetasche mitgeführt.

Die Polizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

3. Hochwertige Pedelecs gestohlen,

Bad Camberg, Langenbachweg, Mittwoch, 17.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 18.05.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten es Diebe in Bad Camberg auf zwei hochwertige Elektrofahrräder abgesehen. Der oder die Täter näherten sich im Schutze der Dunkelheit einem Grundstück im Langenbachweg und öffneten anschließend einen hinter einem Carport gelegenen Schuppen, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Pedelecs befanden. Diese wurden von den Unbekannten kurzerhand an sich genommen und entwendet. Der Wert der beiden Räder der Marke "TREK" summiert sich auf knapp 7.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

4. Fahrzeuge aufgebrochen,

Weilburg, Kruppstraße, Mittwoch, 17.05.2023, 23:00 Uhr bis 18.05.2023, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unter anderem zwei geparkte Fahrzeuge in Weilburg zum Ziel von Dieben geworden. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich der oder die Täter dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Kruppstraße und brachen dort die beiden vor und hinter dem Haus geparkten Fahrzeuge der Bewohner auf. Aus diesen entwendeten sie ein Portemonnaie sowie Bargeld. Darüber hinaus brachen sie auf dem Gelände einen Briefkasten auf und entwendeten aus einem Pavillon Sportutensilien.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Einbruch in Bäckerei,

Weilburg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 17.05.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 19.05.2023, 05:05 Uhr

(ste)In Weilburg kam es im Zeitraum von Mittwoch 18:30 Uhr auf Freitag 05:05 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren des in der Frankfurter-Straße ansässigen Geschäfts, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Bäckerei, entwendeten jedoch nichts, sodass sie letztlich ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten.

Zeuginnen und Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

6. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Bad Camberg, Dillenburger Straße, Dienstag, 16.05.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 17.05.2023, 07:49 Uhr

(ste)In der Bad Camberger Dillenburger Straße kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern aus der Garage eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Diebe begaben sich in den Garten des Hauses und von dort in eine unverschlossene Garage. Aus dieser entwendeten sie ein E-Bike des Herstellers "Cube" und ein weiteres des Herstellers "Trek", im Gesamtwert von rund 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

7. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg nur unangekündigte Kontrollen statt.

