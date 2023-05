PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzung, Illegal Müll verbrannt, Brand einer Thuja-Hecke, Fahrzeug komplett abgebrannt

Limburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Ort: Limburg, Eisenbahnstraße, Bahnhofsbereich

Zeit: Donnerstag, 18.05.2023, 01.35 - 01.55 Uhr

Ein 49 - jähriger Wohnsitzloser aus Limburg wurde Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Mann geriet mit ihm in Streit in dessen Verlauf er ihm zunächst einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Danach schlug er ihm noch eine Glasflasche ins Gesicht und flüchtete. Der 49 - jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werde. Eine Täterbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Illegal Müll verbrannt

Ort: Gemarkung Hünfelden - Neesbach, an der B 417 in Höhe eines Windkraftrades

Zeit: Mittwoch, 17.05.2023, 21.45 Uhr

Auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern hat ein Umweltverschmutzer Autositze und diverse Gegenstände aus Holz verbrannt. Durch einen Bewohner aus Neesbach konnten schwarze Rauchwolken und Qualm gesichtet werden. Er alarmierte sodann Feuerwehr und die Polizei. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hünfelden konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Mögliche Zeugen werden auch hier gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Brand einer Thuja-Hecke

Ort: Runkel - Schadeck, Heerstraße

Zeit: Mittwoch, 17.05.2023, 13.33 Uhr

Ein Eigentümer einer Thuja - Hecke setzte diese beim Abflammen von Unkraut in Brand. Daher wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Hecke konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Es ist nur geringer Sachschaden entstanden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Innere der Thuja-Hecke meist sehr trocken und leicht entflammbar ist. Daher wird dringend auf diese Art der Beseitigung von Unkraut im Bereich von Thuja - Hecken abgeraten.

Fahrzeugbrand

Ort: Limburg, Parkplatz Tal Josaphat

Zeit: Donnerstag, 18.05.2023, 03.05 Uhr

Der hochwertige BMW X 6 eines 26 - jährigen Mannes aus Limburg geriet in der Nacht zum Donnerstag aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt und damit ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenhöhe wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt. Durch den Vollbrand des Fahrzeuges fing ein davorstehender VW Golf eines 49 - jährigen Mannes aus Limburg ebenfalls im Heckbereich Feuer. Das ältere Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Zwei weitere Fahrzeug, die im näheren Bereich abgestellt waren, wurde durch umherfliegende Asche verschmutzt. Ob auch hier Schäden entstanden sind bedarf weiterer Ermittlungen. Durch die Feuerwehr Limburg konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Das abgebrannte Fahrzeug wurde durch die Polizei zwecks Spurensuche sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Limburg übernommen. Mögliche Zeugen werden auch hier gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

