PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Geschäft +++ Zeugen fassen Taschendiebin +++ Straftaten von und wegen Jugendlichen +++ Baustellencontainer aufgebrochen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Geschäft,

Limburg, Hospitalstraße, Mittwoch, 17.05.2023, 03:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter ein Schaufenster in Limburg eingeworfen und Gegenstände aus dem Geschäft entwendet. Eine Anwohnerin rief gegen 03:40 Uhr die Polizei, da sie ein klirrendes Geräusch in der Hospitalstraße gehört und dann einen Mann auf der Straße weglaufen sehen hatte. Eine Streife fand daraufhin eine eingeworfene Schaufensterscheibe an einem Mobilfunkgeschäft vor. Offenbar hatte der Einbrecher diese mit einem Ast zerstört und war so in das Innere gelangt. Über das Diebesgut ist noch nichts Näheres bekannt. Ein weiterer Zeuge hatte den Einbruch beobachtet und der Polizei den Täter als dunkelhäutig sowie schwarz gekleidet mit einem schwarzen Rucksack und einer weißen Kappe beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Zeugen fassen Taschendiebin,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Dienstag, 16.05.2023, 15:35 Uhr

(wie) Zeugen haben am Dienstag einen Taschendiebstahl beobachtet und anschließend die Täterin verfolgt und festgehalten. Eine 45-Jährige näherte sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums WerkStadt einem 84-Jährigen und entwendete diesem seine Brieftasche. Als dieser den Diebstahl bemerkte, rief er um Hilfe. Mehrere Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und verfolgten die fliehende Diebin. Auf der Flucht warf sie die Brieftasche, aus der sie zuvor das Bargeld entnommen hatte, davon. In der Joseph-Schneider-Straße konnte die Frau eingeholt und gestoppt werden. Ein Zeuge hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Streife der Bundespolizei stellte die Identität der Diebin fest und sicherte das gestohlene Bargeld. Die 45-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

3. Straftaten von und wegen Jugendlichen, Dornburg-Langendernbach, Feldstraße/ Bahnhofstraße, Dienstag, 16.05.2023, 18:50 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat eine Gruppe Jugendlicher für Ärger und Straftaten in Langendernbach gesorgt und die Polizei mehrfach beschäftigt. Gegen 18:50 Uhr hatte eine Zeugin in der Verlängerung der Feldstraße beobachtet, wie die Jugendlichen mit einem nicht versicherten oder angemeldeten Motorroller umherfuhren. Da sie Bilder der Jugendlichen machte, wurde sie von der Gruppe beleidigt und bedroht. Als die Frau die Polizei rief, verschwanden die Jugendlichen. Eine Streife nahm den Sachverhalt in Langendernbach auf und entdeckte im Anschluss die Jugendlichen im Bereich der B 54/ Bahnhofstraße. Diese ergriffen beim Erblicken der Polizei sofort die Flucht in einen nahegelegenen Park. Die Beamten konnten die Jugendlichen anschließend im Park anhalten und kontrollieren. Nach der Feststellung der Identitäten wurde die Gruppe wieder entlassen. Kurz nach 00:30 Uhr wurde die Polizei wieder nach Langendernbach gerufen, da es zu einer Körperverletzung in der Bahnhofstraße gekommen war. Es stellte sich heraus, dass einer der Jugendlichen bei der Flucht vor der Polizei einen Pkw an einer Spielothek beschädigt und dabei sein Mobiltelefon verloren hatte. Dieses behielt der 19-jährige Fahrzeugbesitzer, um die spätere Schadensregulierung zu sichern. Die Jugendlichen waren mit zwei Erwachsenen in der Spielothek erschienen und hatten den 19-Jährigen bedroht das Telefon wieder herauszugeben. Im folgenden Streit schlug eine 39-Jährige dem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht und nahm das Telefon an sich, zudem wurde sein T-Shirt zerrissen. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei fertigte somit diverse Strafanzeigen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Baustellencontainer aufgebrochen,

Dornburg-Langendernbach, Marktstraße, Dienstag, 16.05.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17.05.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte mehrere Baustellencontainer in Langendernbach aufgebrochen und Baumaschinen daraus entwendet. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen in die Marktstraße gerufen, da dort die aufgebrochenen Container auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle und der Feuerwehr entdeckt worden waren. Offenbar hatten Unbekannte insgesamt drei Container im Schutze der Dunkelheit gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten sie dann mehrere hochwertige Baumaschinen wie Motortrennschleifer, Fallplatten und Erdraketen. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt, ebenso die Art und Weise, wie die Täter die Maschinen abtransportierten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall,

Hünfelden, Landesstraße 3448, Dienstag, 16.05.2023, 15:40 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf einer Landstraße bei Hünfelden wurden am Dienstagnachmittag vier Menschen leicht verletzt. Eine 52-Jährige befuhr mit einem VW die L 3448 von Lindenholzhausen in Richtung B 417. An der Einmündung beabsichtigte die Fahrerin nach rechts auf die Bundesstraße aufzufahren, musste aber wegen ankommenden Verkehrs auf der vorfahrtsberechtigten B 417 wieder abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 46-Jährige in einem Mini offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des VW. Bei der Kollision wurden die vier Insassen des VW leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf unter 3.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell