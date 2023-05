POL-LM: +++ Mit Softairwaffe auf Rücken geschossen +++ Ladendieb in Gewahrsam genommen +++ Betrunken gegen Baum gefahren +++ Zeugen halten flüchtigen Unfallverursacher fest +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mit Softairwaffe auf Rücken geschossen, Limburg, Ste,-Foy-Straße, Sonntag, 14.05.2023, 20:15 Uhr

(wie) Am Sonntagabend haben Unbekannte in Limburg mit einer Softairwaffe mehrfach auf die Rücken von zwei Männern geschossen. Ein 24-Jähriger war mit einem 29-Jährigen zu Fuß in der Ste.-Foy-Straße in Richtung Staffel unterwegs. Als sie an einer Gruppe Jugendlicher vorbeiliefen, verspürten sie plötzlich schmerzhafte Einschläge am Rücken. Als die Männer sich umdrehten, sahen sie, dass ein Jugendlicher sie mit einer Softairpistole beschoss. Zusätzlich beleidigten die Jugendlichen die Männer noch gemeinsam auf das Übelste. Anschließend flohen sie vor den Männern. Eine Streife auf dem Weg zum Tatort konnte die Gruppe Jugendlicher noch sehen, diese aber nicht mehr einholen. Die Gruppe soll aus fünf männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren bestanden haben. Sie trugen kurze, schwarze Haare und wurden als "südländisch aussehend" beschrieben. Lediglich der Täter mit der Waffe soll "westeuropäisch" mit kurzem blondem Haar ausgesehen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. An Auto gehebelt,

Weilburg, Adelheidstraße, Freitag, 12.05.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 13.05.2023, 09:00 Uhr

(wie) In Weilburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Pkw bei einem Aufbruchversuch beschädigt. Ein 33-Jähriger hatte einen schwarzen Kia Sorento in der Adelheidstraße abgestellt. Als er am Samstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich Unbekannte im Laufe der Nacht an einem Türgriff zu schaffen gemacht hatten. Offenbar wurde an dem Türgriff mit Gewalt gehebelt, sodass dieser starke Beschädigungen davontrug. Ins Innere des Autos gelangten die Täter jedoch nicht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 400 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Ladendieb in Gewahrsam genommen,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Freitag, 12.05.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag nahm die Polizei in Hadamar einen aggressiven Ladendieb in Gewahrsam, der schon zum wiederholten Male auffällig geworden war. Mitarbeiter eines Supermarktes riefen gegen 16:00 Uhr die Polizei in die Mainzer Landstraße, da sie einen 44-Jährigen beim Diebstahl von Fleischwaren erwischt hatten. Da der Mann in dem Supermarkt bereits ein schriftliches Hausverbot habe, aggressiv sei und unter Drogeneinfluss stehen würde, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Eine Streife nahm den Mann fest und brachte ihn auf richterliche Anweisung im Polizeigewahrsam unter, da dieser ankündigte auch weiter gegen das Hausverbot zu verstoßen und nochmals zu stehlen.

4. Betrunken gegen Baum gefahren,

Weilburg, Kubacher Weg, Samstag, 13.05.2023, 19:50 Uhr

(wie) Ein Betrunkener ist am Samstagabend in Weilburg gegen einen Baum gefahren und zunächst von der Unfallstelle geflohen. Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckte gegen 19:50 Uhr im Kubacher Weg einen Mercedes Kleintransporter an einem Baum. Das Licht am Fahrzeug brannte noch, vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Daher wurde die Polizei verständigt, die an der Unfallstelle wenig später einen Mann als Fahrer des Sprinters identifizieren konnte. Der 38-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde daher festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

5. Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Dornburg-Langendernbach, Bundesstraße 54, Sonntag, 14.05.2023, 18:50 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat die Polizei bei Langendernbach einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 18:50 Uhr einen weißen Kleintransporter, der in Schlangenlinien auf der B 54 unterwegs war. Eine Streife konnte das Fahrzeug bei Langendernbach anhalten und kontrollieren. Dr 61-jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert und erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1, 4 Promille. Daher nahm die Streife den Mann fest und stellte seinen Führerschein sicher. Eine Ärztin entnahm in den Räumlichkeiten der Polizeistation Limburg eine Blutprobe.

6. Zeugen halten flüchtigen Unfallverursacher fest, Hadamar, Hundsanger Straße, Sonntag, 14.05.2023, 01:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann zwei Fahrzeuge bei einem Unfall beschädigt und versucht von der Unfallstelle zu fliehen, er wurde von Zeugen festgehalten. Der 63-Jährige befuhr mit einem Mercedes die Hundsanger Straße in Richtung Hundsangen. Auf Höhe der Hausnummer 1 platzte ein Reifen an dem Fahrzeug und der Mercedes kollidierte mit zwei parkenden Fahrzeugen. Dies beobachteten Zeugen und eilten zu den Fahrzeugen. Als der 63-Jährige versuchte die Unfallstelle zu verlassen, konnten die Zeugen ihn nach einigen Hundert Metern anhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen.

7. Eingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Freitag, 12.05.2023, 19:50 Uhr

(ste) In Limburg wurde am Freitag gegen 19:50 Uhr eine Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Eine unbekannte Personengruppe, welche aus circa sechs Jugendlichen bestand, hatte die Eingangstür in der Ste.-Foy-Straße mutwillig beschädigt, indem sie auf diese eintraten. Daraufhin entfernten die Täter sich in unbekannte Richtung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 EUR.

Hinweise werden von der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

8. Fenster in Schule beschädigt,

Limburg-Staffel, Schulstraße, Freitag, 12.05.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 14.05.2023, 19:00 Uhr

(ste)Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Sonntag ein Fenster der Grundschule in Limburg-Staffel. Kinder die am Sonntag auf dem Schulgelände spielten, bemerkten das beschädigte Fenster und informierten den Hausmeister. Das betroffene Fenster wurde auf unbekannte Art und Weise stark beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

9. Alleinunfall mit Fahrrad,

Elz, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 12.05.2023, 21:50 Uhr (jg) Am vergangenen Donnerstagabend stürzte ein Radfahrer in Elz so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 21:50 Uhr befuhr der zwanzigjährige Radfahrer mit seinem silbernen Mountainbike die Friedrich-Ebert -Straße in Richtung Malmeneich. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte, stürzte er beim Überfahren der Bordsteinkante. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden sowie Prellungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Limburg gebracht.

10. Trunkenheitsfahrt endet glimpflich,

Runkel-Steeden, Rheinbergstraße, Freitag, 12.05.2023, 05:30 Uhr

(jg) Am Freitagmorgen kam es in der Rheinbergstraße bei Runkel zu einer Trunkenheitsfahrt mit hohem Unfallsachschaden. Der dreiundzwanzigjährige Fahrer eines roten Seat Leons befuhr die Rheinbergstraße in Runkel-Steeden, als er auf das Heck eines am linken Fahrbahnrand geparkten blauen Peugeot auffuhr. In Folge des Aufpralls drehte sich der rote Seat auf sein Fahrzeugdach. Der dreiundzwanzigjährige Fahrer blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf ergab ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest einen Promillewert von über 1,7. Der Fahrer wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Station genommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 12.500EUR.

