PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Autos aufgebrochen +++ Einbrecher verscheucht +++ Graffiti an Schule gesprüht +++ Ohne Führerschein und ohne Versicherung Motorroller gefahren +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Autos aufgebrochen,

Weilburg, Tannenstraße/ Auf der Hahnau, Montag, 15.05.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag waren in Weilburg Autoaufbrecher aktiv und leider auch erfolgreich. Die Diebe näherten sich im Laufe der Nacht den Fahrzeugen und schlugen jeweils die Fensterscheiben auf der Beifahrerseite ein. Bei einem schwarzen Audi A 4 in der Tannenstraße durchwühlten die Täter das Handschuhfach und entwendeten eine Sonnenbrille mit bunten Gläsern daraus. Aus einem blauen VW Golf in der Straße "Auf der Hahnau" entwendeten die Diebe eine Tasche, in der sich auch ein Portemonnaie mit Inhalt befand. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 1.000 geschätzt, der Sachschaden wird mit circa 2.300 EUR beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbrecher verscheucht,

Dornburg-Frickhofen, Neue Straße, Montag, 15.05.2023, 00:10 Uhr

(wie) Ein Einbrecher hat versucht in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Haus in Frickhofen einzudringen, er wurde von einem Bewohner verscheucht. Ein 47-Jähriger hörte in seinem Haus in der "Neue Straße" gegen 00:10 Uhr plötzlich Klopfgeräusche und ein klingeln an der Haustür. Als er dann die Haustür öffnete, floh eine männliche Person hastig vom Grundstück und sprang in einen älteren VW Passat. Das Fahrzeug fuhr anschließend schnell davon. Im Laufe des Vormittags entdeckte der Mann dann Aufbruchspuren an einer Terrassentür und rief die Polizei. Der Einbrecher hatte offensichtlich versucht die Terrassentür aufzuhebeln, gelangte aber nicht ins Haus. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Mann niedergeschlagen,

Limburg-Offheim, Schaumburger Straße, Montag, 15.05.2023, 07:20 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist ein Mann in Offheim von mehreren Angreifern niedergeschlagen und verletzt worden. Zeugen verständigten gegen 07:20 Uhr die Polizei, da sie Geschrei auf der Straße wahrgenommen und dann gesehen hatten, wie ein Mann angegriffen und niedergeschlagen wurde. Eine Streife konnte daraufhin nur noch den Verletzten in der Schaumburger Straße antreffen. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten gestaltete es sich für die Beamten schwierig, den Sachverhalt mit dem 34-Jährigen aufzuklären. Offenbar hatten zwei Männer den Verletzten angegriffen und malträtiert. Anschließend flohen die beiden Angreifer in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Fahrrad gestohlen,

Limburg, Fleischgasse, Samstag, 13.05.2023, 15:30 Uhr bis Montag, 15.05.2023, 10:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Limburg ein angeschlossenes Fahrrad gestohlen. Ein 57-Jähriger hatte am Samstagnachmittag sein schwarzes Herrenrad in der Fleischgasse abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er am Montagvormittag zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Zweirad im Wert von circa 300 EUR gestohlen hatten. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Graffiti an Schule gesprüht,

Weilburg, Lessingstraße, Freitag, 12.05.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 15.05.2023, 08:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Fassade eines Schulgebäudes in Weilburg mit Graffitis beschmiert. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und begaben sich auf das Gelände der Schule in der Lessingstraße. Auf der Gebäuderückseite sprühten sie dann Symbole und Schriftzüge gegen die Fassade und beschädigten diese somit. Außerdem wurde ein Fallrohr der Regenrinne beschädigt, hier hatte offenbar jemand versucht emporzuklettern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 800 EUR. Hinweise erbittet die Weilburger Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

6. Ohne Führerschein und ohne Versicherung Motorroller gefahren, Limburg, Bahnhofsplatz, Montag, 15.05.2023, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei in Limburg einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz gefahren war. Gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife am Bahnhofsplatz einen 18-Jährigen, der mit einem Peugeot Motorroller umher fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war an dem Zweirad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht, dass auch in der Vergangenheit nicht zu dem Roller gehörte. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell