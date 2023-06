Hückelhoven (ots) - Am vergangenen Freitag (02. Juni) saß ein 92 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr an der Parkhofstraße in Höhe eines Drogeriemarkts auf einer Parkbank. Eine Tasche, die der Senior mit sich führte, lag direkt neben ihm. Eine bislang unbekannte Frau setzte sich zu dem Hückelhovener auf die Bank und verwickelte ihn in ein Gespräch. Der Mann gab an, dass sich die Unbekannte während der Unterhaltung ...

