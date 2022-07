POL-AK NI: HORIZONTE/ Abschluss des vierten landesweiten Führungskräfteentwicklungsprogrammes für Frauen in Spitzenpositionen

Polizeiakademie Niedersachsen

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, leitete am 07.07.2022 den Abschluss des vierten landesweiten Durchlaufes des Führungskräfteentwicklungsprogrammes HORIZONTE in der Aula der Polizeiakademie in Nienburg mit einer Videogrußbotschaft ein und machte dabei deutlich:

"Frauen in Führungspositionen sind sowohl in der Privatwirtschaft als auch in Institutionen und im öffentlichen Sektor selbstverständlich. Das ist wichtig und ein elementares gesellschaftliches Signal. Dennoch ist der Anteil an Frauen in Spitzenpositionen, auch in denen des ehemaligen gehobenen Dienstes der Polizei Niedersachsen, trotz steigenden Anteils weiter zu gering. Mir ist wichtig, dass Männer und Frauen gleichermaßen Führungsfunktionen in der Polizei und natürlich in allen anderen Berufsfeldern prägen. Mit dem Programm "HORIZONTE" hat die Polizei Niedersachsen ein nachhaltig angelegtes Programm geschaffen, das Frauen dabei unterstützt, sich gezielt auch mit dem Ziel, Führungspositionen zu übernehmen, weiterzuentwickeln."

Seit dem Jahre 2016 wird das Programm HORIZONTE, welches den Frauenanteil in Spitzenpositionen in Wirtschaftsunternehmen, öffentlicher Verwaltung und der Polizei erhöhen soll, erfolgreich durch die Polizeiakademie Niedersachsen initiiert und durchgeführt.

Das HORIZONTE-Programm besteht aus einer Seminar- und Trainingsreihe sowie begleitender kollegialer Beratung für Frauen mit mehrjähriger Führungserfahrung. Diese Bausteine qualifizieren die Teilnehmerinnen im strategischen Denken und Handeln sowie aufstiegsförderlichen und mikropolitischen Kompetenzen. Die Teilnehmerinnen des Programmes werden zudem während der 14-monatigen Programmlaufzeit auf dem Weg in ein Spitzenamt durch erfahrene Führungspersönlichkeiten im Bereich des gehobenen Managements/der Leitung von Wirtschaftsunternehmen, öffentlicher Verwaltung und Polizei begleitet.

Landespolizeipräsident, Axel Brockmann hob hervor: "Diese Damen und Herren verfügen über umfangreiche Erfahrung im Führen größerer Organisations- und Unternehmenseinheiten. Damit verbunden weisen sie mikropolitische und strategische Kompetenzen auf und wissen in diesem Kontext gezielt die Vorteile des Netzwerkens zu nutzen. Insofern werden sie die Teilnehmerinnen in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und Karriereplanung bedarfsgerecht strategisch beraten und begleiten."

Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen, wies in ihrem Beitrag "Analyseforschung am Ende. Oder: Warum wir nicht mehr in der Ursuppe rühren sollten" darauf hin, dass Frauen für Führung qualifiziert sind und in Führungs-, Management- und Leitungsebenen tätig sein wollen. Die Organisationskulturen und die damit verbundenen macht- und mikropolitischen Strukturen müssen jedoch kritisch analysiert, reflektiert und neu gelebt werden.

Durch den gemeinsamen Austausch wird deutlich, dass größere Organisationen und Unternehmen im Wesentlichen insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit Macht, mikropolitisch-strategischem Vorgehen und den informellen Aspekten männlich geprägter Organisations-/Unternehmenskulturen ähnlich funktionieren. Einblicke in die gegenseitigen Arbeitsstrukturen und der Perspektivwechsel in die jeweils anderen Führungsebenen tragen beiderseits zur Horizonterweiterung bei.

