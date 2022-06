Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Digitaler "Welcome Day" der Polizei Niedersachsen - Die Polizeiakademie präsentierte sich am 25. Juni 2022 potenziellen Studierenden

Nienburg (ots)

Auch in diesem Jahr präsentierte sich die Polizeiakademie Niedersachsen in einer digitalen Veranstaltung künftigen Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern. Im Rahmen des umfangreichen Online-Formats berichteten sowohl Lehrende als auch Studierende über das Studium und boten Einblicke in die facettenreiche Auf-gaben- sowie Themenvielfalt des Polizeistudiums, das Campusleben und informierten über die Grundlagen für den späteren Polizeiberuf.

Hey - it's Welcome Day 2022. All digital!

Die digitalen Gäste konnten sich über eine spannende und vielfältige Veranstaltung freuen, die über eine interaktive Internetseite erlebbar war. Neben Sachbeiträgen - beispielsweise vom Landeskriminalamt Niedersachsen und von den Polizeidirektionen - wurde ein Live-Programm in Form von Interviews mit Dozierenden und Studierenden der Polizeiakademie angeboten. Die Bewerberinnen und Bewerber erfuhren in einem zukunftsorientierten Rahmen mehr über ihren Traumberuf und erhielten die Chance, ihren zukünftigen Arbeitgeber besser kennenzulernen. Dabei hatten sie auch die Möglichkeit, während der Veranstaltung über eine Telefonhotline dem Team der Nachwuchsgewinnung gezielt Fragen zu stellen.

Die Polizeiakademie Niedersachsen freute sich über eine unterhaltsame und lehrreiche Veranstaltung für alle künftigen Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter, die zum 01. Oktober 2022 eingestellt werden. Aber auch alle noch im Bewerbungs-verfahren befindlichen Kandidatinnen und Kandidaten waren herzlich willkommen und wurden unter anderem vom Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, zu der Online-Veranstaltung begrüßt:

"Der Welcome Day ist für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger auch im digitalen Format eine optimale Plattform, um einen ersten Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei in Niedersachsen zu bekommen. Wer sich dafür entscheidet, Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu werden, trifft bewusst eine Lebensentscheidung für einen Beruf im Dienst der Allgemeinheit - und gleichzeitig für eine vielfältige, interessante, und fordernde Aufgabe. Ich freue mich, wenn möglichst viele junge Menschen die Gelegenheit nutzen, am digitalen Welcome Day einen tieferen Einblick in diese Welt zu bekommen."

Zusammenfassend erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bunter Mix aus Live-Programm und interaktivem Surface, bei welchem man eigenständig Informationen über die einzelnen Polizeidirektionen und das Campusleben gewinnen konnte.

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, ist überzeugt von dem digitalen Format: "Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme unseres künftigen polizeilichen Nachwuchses. Auch in diesem Jahr zeigt die Akademie wieder eine moderne Realisierung einer Informationsveranstaltung. Den zukünftigen Studieren-den wird ein smartes Event mit einer interaktiven Website und einem informativen Live-Programm geboten. Sie erhalten damit einen ausführlichen Einblick in das Studium und einen ersten Geschmackseindruck von der spannenden und vielfältigen Polizeiarbeit."

