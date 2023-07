Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Freitag, 08.07.2023, zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in der Wildermuthstraße auf und gelangten so in die Wohnräume. Entwendet wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell