Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 06.07.2023, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Hattinger, mit seinem Pkw, die Martin-Luther-Straße um nach rechts in die Nierenhofer Straße einzubiegen. Im Zuge des Abbiegens überquerte ein 40-jähriger Hattinger die Nierenhofer Straße an der Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß. Der 40 Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

