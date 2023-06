Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - vorbildliche Elterntaxis

Wörth am Rhein (ots)

Bei einer Schulwegkontrolle am Donnerstagmorgen an der Dammschule und am Europa-Gymnasium in Wörth wurde der anreisende Schulverkehr überwacht. Hin und wieder mussten die Beamten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit einigen Eltern führen. Es ergaben sich allerdings keine Verkehrsverstöße. Insgesamt war das Verhalten der sog. Elterntaxis positiv zu bewerten.

