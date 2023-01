Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Gefährliches Überholmanöver

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, L 572;

Tatzeit: 30.01.2023, 13.30 Uhr;

Ein Autofahrer hat am Montag in Südlohn andere Verkehrsteilnehmer beim Überholen gefährdet. Das Geschehen spielte sich gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 572 ab. Dort war der Borkener aus Richtung Weseke kommend in Richtung Südlohn unterwegs - laut Zeugenangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Er überholte mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter einen Polizeibeamten, der in seiner Freizeit die Straße befuhr. Nur durch starkes Abbremsen habe ein entgegenkommender Autofahrer eine Kollision verhindern können. Der Polizeibeamte folgte dem überholenden Fahrzeug und konnte den 28-jährigen Fahrer schließlich in Vreden antreffen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. Die Polizei bittet weitere Zeugen, darunter den Fahrzeugführer des zum Abbremsen gezwungenen Wagens, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell