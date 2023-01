Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Räume durchwühlt

Einbruch in Wohnhaus

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Klosterstraße;

Tatzeit: 30.01.2023, zwischen 05.20 Uhr und 13.45 Uhr;

Völlig durchwühlt hinterlassen haben Einbrecher ein Wohnhaus in Gronau-Epe. Um in das Gebäude an der Klosterstraße zu gelangen, hatten die Täter am Montag zwischen 05.20 Uhr und 13.45 Uhr ein Fenster gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Unbekannten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell