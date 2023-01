Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fehler erkannt, aber zu spät

WhatsApp-Masche verfängt

Gronau-Epe (ots)

Als eine Frau Geld im vierstelligen Eurobereich überwiesen hatte, kamen ihr Zweifel und sie informierte die Polizei. Unbekannte hatten am Montag zunächst per SMS Kontakt zu der Gronauerin aufgenommen und die Geschichte mit dem neuen Handy aufgetischt. Die weitere Kommunikation erfolgte über den Messengerdienst WhatsApp. Was sich dann anschloss, hat schon viele Menschen dazu veranlasst, in dem Glauben den Kindern zu helfen, Geld an Betrüger zu überweisen - angeblich sei die Online-Banking-App noch nicht installiert und eine Überweisung müsse jedoch sofort erfolgen.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut: Wer eine derartige Botschaft erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen von sich aus Kontakt über einen anderen Weg zu dem betreffenden Verwandten aufnehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell