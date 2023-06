Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß mit Fußgängerin

Maikammer (ots)

Am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Hyundai-Fahrer die Kardinal-Wendel-Straße in Richtung Maxburgstraße und wollte nach links in die Bischof-Ketteler-Straße abbiegen. Nach wenigen Metern Fahrt übersah er hierbei eine 87-jährige Fußgängerin, die im unmittelbaren Kreuzungsbereich gerade die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau musste anschließend aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

