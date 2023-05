POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbrecher erbeuten Schmuck

Karlsruhe (ots) - Augenscheinlich unverletzt blieb ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 605 alleinbeteiligt mit seinem Pkw überschlug. Das Fahrzeug fing im Anschluss Feuer und brannte vollständig aus. Nach den ersten Erhebungen an der Unfallstelle fuhr der junge Mann gegen 20:45 Uhr in einem Toyota auf der L 605 in Richtung ...

mehr