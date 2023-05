POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw überschlägt sich und fängt Feuer

Karlsruhe (ots) - Ein mit rund 1,4 Promille alkoholisierter junger Mann ging in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dettenheim-Rußheim auf Diebestour, die für ihn jedoch letztendlich in Handschellen endete. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der 27-Jährige zunächst gegen 00:30 Uhr, in zwei Supermärkte in der Liedolsheimer Straße einzubrechen. An einem der ...

mehr