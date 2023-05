Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B36

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagmittag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Tesla-Fahrer gegen 12:40 Uhr auf der B 36 von Karlsruhe kommend in Richtung Graben-Neudorf. In Höhe der Ausfahrt zur Kreisstraße 3531 kam ihm ein grau-silberner VW-Van, Modell Touran oder Sharan entgegen, der zeitweise mit der halben Fahrzeugbreite auf der Gegenfahrbahn fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 26-Jährige nach rechts aus und fuhr hierbei über einen Bordstein. Am Tesla entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07256 93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.

