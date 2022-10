Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 39-Jährige wird Opfer eines Raubes an der Kumper Vöhde

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 39-Jährige ist am Dienstag, 25. Oktober, an der Allener Straße Opfer eines Raubes geworden.

Die Frau aus Hamm befand sich nach einem Spaziergang mit ihren beiden Kleinkindern an ihrem Auto, das sie in Höhe eines Altglascontainers an der Kumper Vöhde geparkt hatte.

Zwei unbekannte Männer tauchten gegen 16.40 Uhr unvermittelt mit ihren Fahrrädern an dem Auto auf. Einer der beiden packte die 39-Jährige am Arm und zog sie in Richtung der Beifahrertür. Hier nahm er einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie der Frau, das er auf dem Beifahrersitz entdeckte. Der zweite Täter befand sich in der Nähe und passte auf.

Bei dem Handgemenge nahm ihr der erste Täter zudem noch eine goldfarbene Michael Kors-Armbanduhr vom Handgelenk. Die 39-Jährige setzte sich zur Wehr und trat dem zweiten Mann gegen das Bein. Daraufhin schlug ihr der erste Täter mit der Hand ins Gesicht und trat anschließend gegen das Auto. Danach flüchteten beide Männer auf ihren Fahrrädern über die Kumper Vöhde in Richtung Werler Straße.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu den beiden Männern, die die Geschädigte wie folgt beschreibt:

Der erste Täter, der das Geld und die Uhr an sich nahm, ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare, eine gebräunte Hautfarbe, eine durchtrainierte Figur, dunkle Augen und einen gepflegten, dunklen Vollbart. Er trug eine auffällig rote Cappy, Arbeitshandschuhe mit grau/blauer schnittfester Innenseite, dunkelblaue Jeans, dunkle Schuhe und eine schwarze, gesteppte Jacke. Er sprach akzentfrei deutsch.

Der zweite Täter, der aufpasste, ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß, hat dunkle Haare, eine gebräunte Hautfarbe, eine schmale Statur, grün-braune Augen, akkurat gezupfte, schmale Augenbrauen und einen dunklen, grau melierten Vollbart. Er trug eine dunkle Cappy, eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover und dunkle Turnschuhe. Auch der zweite Täter sprach akzentfrei deutsch.

Beide waren auf älteren Fahrrädern unterwegs.

Hinweise bitte an Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell