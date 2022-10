Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Fahrten ohne Führerschein und unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Hamm (ots)

Am Mittwochabend, 26. Oktober, kontrollierten Polizisten mehrere Personen, die betrunken oder unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Teilweise besaßen sie auch keinen Führerschein.

Gegen 18.10 Uhr war für einen 27-Jährigen die Autofahrt beendet. Polizisten kontrollierten den Hammer an der Kamener Straße Ecke Zum Bergwerk in Pelkum, er war in einem BMW unterwegs.

Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Aber damit nicht genug: Auch Alkohol hatte der 27-Jährige getrunken, denn auch hier fiel der Test positiv aus.

Außerdem gab der BMW-Fahrer zu, dass er seinen Führerschein bereits vor mehreren Jahren abgeben musste - dementsprechend war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Für eine Blutprobenentnahme nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Polizeiwache.

Zur gleichen Zeit in Herringen: Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte einen 40-Jährigen, der auf seinem Kleinkraftrad auf dem Kissinger Weg Ecke Waterloostraße ohne Helm unterwegs war.

Er wurde vor Ort positiv auf Cannabis und Amphetamine getestet, einen gültigen Führerschein besitzt der Hammer nicht. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten für eine Blutprobe zur Wache begleiten.

In Bockum-Hövel beendeten Polizisten gegen 23.25 Uhr die Fahrt eines Radfahrers. Der 38-Jährige war auf dem Bockumer Weg ohne Licht, dafür aber mit 2,4 Promille unterwegs.

Als er vor der Fahrt zur Blutprobenentnahme durchsucht wurde, reagierte der Radfahrer aggressiv. Er sperrte sich, als die Einsatzkräfte ihm Handfesseln anlegen wollten - einer der Polizisten brachte ihn daraufhin zu Boden. Während der Fahrt im Streifenwagen beruhigte sich der 38-Jährige auch nicht: Er versuchte mehrfach, einen 25 Jahre alten Polizisten zu treten.

Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn daher auch ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.(hr)

