POL-PDWIL: Radarkontrollen

Prüm (ots) - Am Morgen des 16.12.2022 kam es in Schönecken in der Industriestraße gegen 06:40 Uhr zu einem Brand eines PKW. Personen wurden durch diesen Brand nicht gefährdet. Unmittelbar neben jenem PKW parkende Fahrzeuge konnten frühzeitig umgeparkt werden, sodass ein Übergreifen des Brandes verhindert werden konnte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Schönecken abgelöscht werden. Die Ermittlungen zur ...

