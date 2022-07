POL-Pforzheim: Radfahrer nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Mittwochnachmittag in der Pforzheimer Nordstadt. Die Täter brachen im Zeitraum zwischen 13 und 16 Uhr die Eingangstüre zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenstaufenstraße befindlichen Wohnung auf. Danach durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen einen Laptop sowie Schmuck. ...

mehr