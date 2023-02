Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen wiederholt Mann mit Schlagstock in der S4 bei Unna

Unna (ots)

Gestern Abend (14. Februar) kontrollierten Bundespolizisten in der S4 einen 18-Jährigen. Wie zwei Tage zuvor ein 16-Jähriger, führte auch dieser junge Mann einen Schlagstock mit sich.

Gegen 19 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten abermals die S4 zwischen Dortmund und Unna. Am vergangenen Sonntag hatten Einsatzkräfte bereits einen jungen Bewaffneten gestellt ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5439289 ).

Gestern kontrollierten sie einen 18-Jährigen, von dem starker Marihuanageruch ausging. Der Mann aus Unna verhielt sich zunächst unkooperativ und zweifelte den Sinn der Kontrolle an. Die Beamten stiegen zusammen mit dem deutsch-syrischen Staatsangehörigen am Haltepunkt Unna-Massen aus und durchsuchten den Reisenden dort. Dabei fanden die Polizisten neben einem Schlagstock auch mehrere kleinere Konsumeinheiten Marihuana auf. Zudem hatte der Beschuldigte eine größere Menge Bargeld, in für Dealer typischer kleinerer Stückelung, bei sich.

Die Bundespolizisten stellten den Schlagstock, die Drogen und das Bargeld sicher.

Die Bundespolizei leitete gegen den wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeilich Bekannten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ein.

