Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rettungshubschraubereinsatz aufgrund eines Betriebsunfalls

Landau (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf einer Baustelle in der Eutzinger Straße in Landau zu dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Gegen 17 Uhr wurde ein 37-Jähriger Arbeiter auf dem Baustellengelände bei einem Betriebsunfall schwer verletzt und musste aufgrund der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Zu der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs kam es hierbei nicht.

