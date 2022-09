Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Ein 36-jähriger Mann befuhr am 11.09.22 gegen 13:18 Uhr die Große Greifengasse in Richtung Pfaugasse. An der Kreuzung zur Johannesstraße übersah er den bevorrechtigten, von links aus der Johannesstraße kommenden 67-jährigen Fahrradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem linken Kotflügel des Fahrzeugs. Er stürzte auf die Motorhaube und schließlich zu Boden. Hierbei zog sich Schürfwunden und eine Schwellung am rechten Bein zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischer Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7000EUR. Das Fahrrad war augenscheinlich noch fahrbereit und hatte lediglich Kratzer durch den Sturz.

