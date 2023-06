POL-PDLD: Schulwegüberwachung in der Schneiderstraße

Landau (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es auf einer Baustelle in der Eutzinger Straße in Landau zu dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Gegen 17 Uhr wurde ein 37-Jähriger Arbeiter auf dem Baustellengelände bei einem Betriebsunfall schwer verletzt und musste aufgrund der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. ...

