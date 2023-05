Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich

Fahrer schwer verletzt (08.05.2023)

Furtwangen (ots)

Bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Schönwald, Höhe der Gemarkung Hinterschützenbach. Ein 23-jähriger Audi A 3-Fahrer bog von einem Feldweg nach links auf die B 500 ein und stieß dort mit einem in Richtung Schönwald fahrenden 30-Jährigen mit einem VW Tiguan zusammen. Der VW kam durch den seitlichen Anprall ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug er sich und kam seitlich in einem Bachbett zum Liegen. Der Fahrer kam aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro schätzte. Zur Bergung des Verletzten war die Feuerwehr Furtwangen mit 25 Helfern, unterstützt durch das DRK und durch zwei Notärzte, am Einsatzort.

